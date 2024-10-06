Новый стандарт сможет обеспечить скорость передачи данных до 80 Гбит/с и мощность до 240 Вт.

Кабели USB4 2.0 получили официальные сертификаты. Японская компания Elecom стала первой, кто сертифицировала свои USB4 2.0 кабели. Новая версия USB4 2.0 значительно увеличивает возможности передачи данных через USB-кабели.

Как сообщает PC Watch, Elecom анонсировала два вида сертифицированных USB Type C кабелей. Один из них - USB4 2.0 с максимальной передачей 80 Гбит/с и мощностью 60 Вт, другой - USB4 2.0 с такими же показателями передачи, но с мощностью 240 Вт (48 В / 5А). Официальный старт продаж этих кабелей ожидается в середине декабря текущего года. USB4 2.0 является развитием USB4, который широко применяется в современных материнских платах, игровых устройствах и мини-ПК.

Стандарт USB4 стал особенно популярным на материнских платах, основанных на чипсетах Intel Z790 и AMD X870/X870E, отличаясь от предыдущих серий. USB4 предлагает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а USB4 2.0 сможет удвоить эту скорость. Также стоит отметить, что мощность до 240 Вт весьма внушительна. Она обеспечивает быструю зарядку различных устройств.

Кабели USB4 2.0 будут также обеспечивать передачу DisplayPort, способную поддерживать разрешение до 8K при частоте 60 Гц. По информации от ассоциации USB-IF, предполагается, что оба типа кабелей появятся в продаже в конце года. С внедрением стандарта USB4 2.0 с пропускной способностью 80 Гбит/с ситуация с наименованиями USB стала еще более запутанной.

В настоящее время известно, что Microsoft уже начала тестирование USB4 2.0 в одной из предварительных сборок Windows 11. Стандарт был представлен в 2022 году, однако, его окончательное утверждение еще не состоялось. Неизвестно, сколько времени займет внедрение этих портов производителями ПК, но, вероятно, это произойдет в следующем поколении устройств.