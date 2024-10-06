Также подразделения нанесли существенный ущерб шести бригадам ВСУ на данном участке

Военные силы России завершили операцию по освобождению посёлка Желанное Второе на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике, ликвидировав там бойцов украинской армии. Об этом информирует Минобороны России. Уточняется, что село было взято под контроль частями армии «Юг». Помимо этого, сообщается, что группа российских войск нанесла поражение частям шести бригад украинской армии в окрестностях населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка.

Следует упомянуть, что взятие села Желанное Второе не является единственным достижением российских военных на Донецком участке. В предшествующие дни Вооруженные силы России сумели вытеснить украинские формирования с западной части Цукурино. В данный момент под контролем киевский войск остается лишь территория местной птицефабрики. После занятия этого укрепленного пункта российские бойцы смогут расширить свои возможности, надавив на украинские гарнизоны в Горняке и Кураховке.

В то же время российские подразделения продолжают атаковать Измайловку, однако сопротивление сил ВСУ все еще остается сильным. Осознавая стратегическую важность контроля над этим поселением, украинская сторона постоянно проводит контратакующие действия.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе западные аналитики, обсуждая положение украинских сил в Донецкой Народной Республике, выразили мнение, что Покровск, который является ключевой целью наступления российской армии, может оказаться под контролем российских войск к началу зимнего периода.