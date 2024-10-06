Однако, из-за переноса Assassin’s Creed: Shadows, ремейк пиратских приключений также может быть перенесён

В прошлом году появились новости о том, что среди нескольких проектов Assassin's Creed, находящихся в разработке у Ubisoft, имеется полностью обновлённая версия знаменитой игры 2013 года Assassin's Creed 4: Black Flag. Хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало, сама Ubisoft ранее в этом году подтвердила, что действительно работает над несколькими ремейками из серии Assassin's Creed. Теперь, возможно, появились новые сведения о дате выхода ремейка Black Flag.

Несмотря на то, что многие считали, что ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag будет ещё долго до релиза, в отчёте Тома Хендерсона из Insider Gaming говорится, что игра находится ближе к завершению, чем ожидалось. По словам источника, ремейк должен был появиться в ноябре 2025 года. Однако недавняя задержка выхода Assassin’s Creed: Shadows на февраль следующего года может оказать влияние на график релизов других игр франшизы. В интернете появилось сообщение, в котором Марк-Алексис Коте, вице-президент и исполнительный продюсер Assassin’s Creed, в письме к команде упомянул, что перенос Shadows также отразится на всей дорожной карте Assassin’s Creed.

Хендерсон также отмечает, что выход отдельного многопользовательского проекта Assassin’s Creed Invictus намечен на ноябрь 2025 года, однако пока нет ясности о том, изменились ли эти планы в свете последних событий.