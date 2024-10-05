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Zelikman
В Halo: Infinite появится возможность поиграть с видом от третьего лица
В компании считают, что это может улучшить игровой опыт пользователей

  Halo: Infinite получает очередное обновление. Игра, которая казалась оставленной навсегда, накануне привлекла на себя внимание. На панели Forge во время чемпионата мира Halo 2024 года была озвучена информация о разработке режима от третьего лица. Это значительное событие для любителей серии Halo, так как впервые в истории франшизы будет представлен такой режим. Все предыдущие версии были исключительно от первого лица. В ходе панели старший менеджер по сообществу 343 Industries Джон Джунишек и старший инженер-программист Skybox Labs Колин Коув рассказали подробнее о новом режиме и его возможностях для игроков в Halo: Infinite.

  В первую очередь, возможность поиграть от третьего лица будет внедрена в режим Firefight.

«Но у нас также есть возможность реализовать это в PvP и управлять им через Forge», — уточнил Коув. 

  Разработчики подчеркнули, что поддержка третьего лица будет осуществляться на уровне режима, и с помощью контролей Forge игроки смогут переключаться между вариантами обзора по своему желанию.

  На данный момент не ясно, будет ли этот новый режим от третьего лица доступен только в многопользовательской игре или также для поклонников кампании. За время существования Halo: Infinite создали множество модификаций, некоторые из которых добавили возможность играть от третьего лица. Это важное событие для фанатов Halo: Infinite, однако маловероятно, что другие части франшизы получат такое же внимание, даже несмотря на ремастеры.

  Halo обладает активным сообществом моддеров, и многие моды были разработаны как для оригинальных игр, так и для Halo: Infinite. Теперь, благодаря полной интеграции, пользователи смогут легко переключаться между перспективами. Тем не менее, если режим не будет внедрён в кампанию, возможно, игрокам придется прибегать к модификациям.

#игры #гейминг #halo
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Nvidia&Intel Hater
15:48
3050 глючный кал созданный для унижения зеленожопов. кусок дерьма ой..текстолита который кроме мыла не может ничего.карта конч для владельцев обоссанцев )
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
15:47
он конченый шиз.все про него давно все понялиюшизофреник со справкой
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Den viper
15:46
У моего друга rtx 2070 с райзен 7 2700 . По однопоточной производительности он не лучше xeon про которые все говорят Жалоб нет Занимается в основном видеомонтажом , в играх очень редко вижу его
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FelsheR-Vzvz
15:45
Вы ципсошные по умолчанию смертью пахнете.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Китя
15:43
Есть уже игра Escape from Tarkov. На максималках в 4К требует 24GB видео памяти. Даже выйдет 5080 16GB на ней на максе не поиграть. Хуанг так сказал сосать.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
15:43
эта пачка не стоила 7 месяцев назад 115 рублей.наглый пистабол.я курю их давно и стоила 150 она .повысили до 160 -сейчас до 170 уже-.ты врун.на 20 руб за год повысили.что да.многовато .но не на 60 руб...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
15:35
сказал задрот который купил кусок гумна 3050.причем сам получает по уо пенсию.ибо состоит в ПНД Пензы на учете.с маниакально -депрессивным психозом.Егор В.шизофреник и психопат
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Dimon1996
15:33
Можно даже не сомневаться, что потратят. Все 240 лярдов потратят. За пару лярдов все старые Зеоны можно с Алик скупить. Ну а остальные... потратить, чё :)
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
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