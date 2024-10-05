В компании считают, что это может улучшить игровой опыт пользователей

Halo: Infinite получает очередное обновление. Игра, которая казалась оставленной навсегда, накануне привлекла на себя внимание. На панели Forge во время чемпионата мира Halo 2024 года была озвучена информация о разработке режима от третьего лица. Это значительное событие для любителей серии Halo, так как впервые в истории франшизы будет представлен такой режим. Все предыдущие версии были исключительно от первого лица. В ходе панели старший менеджер по сообществу 343 Industries Джон Джунишек и старший инженер-программист Skybox Labs Колин Коув рассказали подробнее о новом режиме и его возможностях для игроков в Halo: Infinite.

В первую очередь, возможность поиграть от третьего лица будет внедрена в режим Firefight.

«Но у нас также есть возможность реализовать это в PvP и управлять им через Forge», — уточнил Коув.

Разработчики подчеркнули, что поддержка третьего лица будет осуществляться на уровне режима, и с помощью контролей Forge игроки смогут переключаться между вариантами обзора по своему желанию.

На данный момент не ясно, будет ли этот новый режим от третьего лица доступен только в многопользовательской игре или также для поклонников кампании. За время существования Halo: Infinite создали множество модификаций, некоторые из которых добавили возможность играть от третьего лица. Это важное событие для фанатов Halo: Infinite, однако маловероятно, что другие части франшизы получат такое же внимание, даже несмотря на ремастеры.

Halo обладает активным сообществом моддеров, и многие моды были разработаны как для оригинальных игр, так и для Halo: Infinite. Теперь, благодаря полной интеграции, пользователи смогут легко переключаться между перспективами. Тем не менее, если режим не будет внедрён в кампанию, возможно, игрокам придется прибегать к модификациям.