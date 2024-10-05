Это возможность для пользователей, стремящихся получить возмещение за безрецептурные коммерческие устройства, не требующие рецепта

Недавно рынок носимых технологий сделал значительный шаг вперед, когда два устройства Apple получили одобрение от FDA как медицинские устройства. Apple AirPods Pro 2 могут выполнять функции слухового аппарата, а Apple Watch способны выявлять апноэ во сне.

Получение одобрения FDA — это лишь первая важная веха в процессе. Galaxy Ring от Samsung продвигается дальше. Как сообщает Android Authority, новый Galaxy Ring теперь соответствует условиям для возмещения. Это означает, что покупатели могут вернуть средства, затраченные на приобретение смарт-кольца, если они соответствуют определенным требованиям.

Согласно информации, Samsung Galaxy Ring может считаться «медицинским устройством» согласно нормам FSA и HSA. Для того чтобы получить возмещение, гражданам США необходимо иметь счет гибких расходов или счет медицинских сбережений.

Эти счета отличаются от традиционного медицинского страхования и позволяют гражданам США открывать их для покрытия медицинских затрат, которые не охвачены страховкой. Баланс на этих счетах формируется путем отложения части дохода на медицинские нужды до того, как налоги будут уплачены.

Это значительный шаг вперед для смарт-колец, смарт-часов и других носимых технологий. Если Samsung Galaxy Ring можно считать медицинским устройством, то несколько других аналогичных гаджетов также могут попадать под это определение.

Samsung уверяет, что процесс получения компенсации за Galaxy Ring через HSA/FSA не является сложным. После покупки пользователям необходимо передать необходимую информацию в соответствующий план HSA или FSA. При наличии достаточного баланса на этих счетах, пользователи могут получить возмещение за приобретение Galaxy Ring.

Важно отметить, что средства на HSA или FSA принадлежат гражданам США, а не правительству. Иными словами, это не совсем стандартное возмещение. Тем не менее, это одобрение демонстрирует, что теперь безрецептурные устройства могут получать право на компенсацию из средств FSA или HSA.