От освобождённого ранее города армия имеет возможность наступать сразу на нескольких направлениях

Российские войска постепенно устанавливают контроль над территорией к северо-западу от Угледара после освобождения города. Сообщается, что за минувшие 24 часа было освобождено около 15 квадратных километров на данном направлении.

Российские силы нарастили свои позиции вдоль маршрута к Богоявленке, а также в сторону Новоукраинки. В результате контроль был установлен над территориями, расположенными у северных притоков реки Кашлагач.

Параллельно с этим командование украинской армии предпринимает попытки организовать новые оборонительные линии после потерянного Угледара. Военные силы Украины, невзирая на постоянные заверения о том, что Угледар не был стратегически важным объектом, понимают, что после перехода города под контроль Вооружённых сил России линия соприкосновения в этом районе значительно укоротилась. Таким образом, российская армия может одновременно продолжать наступательные действия сразу в нескольких участках — как на Богоявленку на севере, так и в сторону Великой Новоселки на западе, где находится так называемый Времьевский выступ.

Однако для создания новых оборонительных линий необходима живая сила, и здесь у командования ВСУ на данный момент имеются сложности. 123-я бригада территориальной обороны фактически восстала, а 72-я бригада значительно ослаблена, и именно её российские войска последовательно уничтожают на равнинах вблизи Угледара. При этом войска не проводят активных атак, а продолжают действовать с методичной точностью, ориентируясь прежде всего на сокращение личного состава Киевских частей.