Технологический гигант добавил высокодетализированные карты всех городов России с населением свыше миллиона человек.

Сервис «Яндекс Карты» анонсировал значительное обновление: теперь высокодетализированные карты доступны для навигации по всем российским городам с населением более миллиона человек. Оцифровано свыше 47 тысяч километров уличной сети, что позволяет отображать информацию гораздо более подробно и качественно.

Компания подчеркивает, что изображение дорог максимально соответствует реальности: «Яндекс Карты» демонстрируют все тонкости инфраструктуры и места для парковки. На виртуальных улицах теперь представлено более 140 различных видов дорожной разметки.





Во время поездки приложение отображает маршрут с учетом дорожных полос, что позволяет пользователю заранее и вовремя сменить ряд, например, при повороте или развороте. В общем, как утверждают представители Яндекса, это обновление делает навигацию более удобной на трудных участках дорог или в незнакомом городе.

Под конец сентября сервис сообщил о расширении своей технологии, облегчающей передвижение, на крупные города России. «Яндекс Карты» теперь могут предлагать так называемые точки назначения — зоны на конечной точке маршрута, которые являются наиболее удобными для остановки или высадки пассажиров.