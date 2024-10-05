Это осложняет логистику украинских сил и подвоз боеприпасов на данном направлении.

С Восточной части Харьковской области поступают данные об успехах российских военных. Сообщается что подразделения смогли разбить силы ВСУ на новых позициях в окрестностях посёлка Кругляковка, на восточном берегу реки Оскол.

В ходе стремительных атак, штурмовые группы российской армии перекрыли участок автодороги, который соединяет Кругляковку с Колесниковкой, расположенной к северу. Это привело к блокированию автомобильной дороги Купянск-Боровая, проходящей по левому берегу реки.





На данный момент передовые части российских вооружённых сил располагаются на расстоянии 300-350 метров от железнодорожной линии между Купянском и Боровой, и примерно в километре от Оскола.

Теперь ВСУ станет намного труднее обеспечивать свою группировку на восточном берегу. Более того, для украинского командования эта ситуация служит своего рода тестом возможностей в текущий момент. Если у них имеются свободные силы, то их необходимо будет направлять на остановку продвижения российской армии в данный район. Если таких резервов нет, то существует высокая вероятность, что украинская армия будет вынуждена отступить за Оскол, покидая значительные территории, которые она заняла в результате контрнаступления осенью 2022 года.