После провального выхода Star Wars Outlaws, проблемы компании лишь усугубились





Ubisoft стала одним из ведущих издателей в игровой индустрии, выпуская крупные франшизы, такие как Splinter Cell, Assassin's Creed и Prince of Persia.

Последние несколько лет оказались непростыми для Ubisoft, поскольку компанию преследовали различные скандалы и неудачные релизы. Star Wars Outlaws, который изначально был воспринят положительно в августе, не оправдал ожиданий по продажам, что привело к падению акций до 10-летнего минимума после выхода игры. Проблемы усугубляются отложенным запуском Assassin's Creed Shadows, который теперь запланирован на 14 февраля 2025 года.

Инвесторы призывают Ubisoft рассмотреть возможность перехода в статус частной компании, и, судя по всему, вскоре может состояться выкуп издателя. По данным источников Bloomberg, Tencent и Guillemot Brothers рассматривают эту сделку как способ улучшения рыночной стоимости компании. Обе стороны пока не комментируют ситуацию.

Guillemot Brothers, основавшая когда-то Ubisoft, рассматривает возможность выкупа компании. Ранее в этом году Юрай Крупа из AJ Investments направил письмо с рекомендацией о том, чтобы Ubisoft вернулась к статусу частной компании — это первый такой случай с 1996 года, вызванный падением цен акций. Одновременно некоторые эксперты высказали мнение о необходимости отставки текущего генерального директора Ива Гиймо для проведения изменений в управлении. В последние месяцы также звучали предложения о сокращении штата, что могло бы привести к большему числу увольнений, а также о сосредоточении усилий на известных игровых франшизах, таких как Rainbow Six Siege, Assassin's Creed и Watch Dogs.

Согласно свежему финансовому отчету, акции Ubisoft поднялись примерно на 33% в Париже с момента появления слухов о возможном выкупе Guillemot Brothers и активизации интереса со стороны компании Tencent. Хотя пока рано утверждать, произойдет ли этот выкуп, очевидно, что издателю, испытывающему финансовые трудности, необходимо предпринять некоторые изменения.