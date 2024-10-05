Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Tencent и Guillemot Brothers могут приобрести Ubisoft из-за финансовых трудностей издателя
После провального выхода Star Wars Outlaws, проблемы компании лишь усугубились


  Ubisoft стала одним из ведущих издателей в игровой индустрии, выпуская крупные франшизы, такие как Splinter Cell, Assassin's Creed и Prince of Persia.

  Последние несколько лет оказались непростыми для Ubisoft, поскольку компанию преследовали различные скандалы и неудачные релизы. Star Wars Outlaws, который изначально был воспринят положительно в августе, не оправдал ожиданий по продажам, что привело к падению акций до 10-летнего минимума после выхода игры. Проблемы усугубляются отложенным запуском Assassin's Creed Shadows, который теперь запланирован на 14 февраля 2025 года.

  Инвесторы призывают Ubisoft рассмотреть возможность перехода в статус частной компании, и, судя по всему, вскоре может состояться выкуп издателя. По данным источников Bloomberg, Tencent и Guillemot Brothers рассматривают эту сделку как способ улучшения рыночной стоимости компании. Обе стороны пока не комментируют ситуацию.

  Guillemot Brothers, основавшая когда-то Ubisoft, рассматривает возможность выкупа компании. Ранее в этом году Юрай Крупа из AJ Investments направил письмо с рекомендацией о том, чтобы Ubisoft вернулась к статусу частной компании — это первый такой случай с 1996 года, вызванный падением цен акций. Одновременно некоторые эксперты высказали мнение о необходимости отставки текущего генерального директора Ива Гиймо для проведения изменений в управлении. В последние месяцы также звучали предложения о сокращении штата, что могло бы привести к большему числу увольнений, а также о сосредоточении усилий на известных игровых франшизах, таких как Rainbow Six Siege, Assassin's Creed и Watch Dogs.

  Согласно свежему финансовому отчету, акции Ubisoft поднялись примерно на 33% в Париже с момента появления слухов о возможном выкупе Guillemot Brothers и активизации интереса со стороны компании Tencent. Хотя пока рано утверждать, произойдет ли этот выкуп, очевидно, что издателю, испытывающему финансовые трудности, необходимо предпринять некоторые изменения.

#игры #tencent #star wars outlaws #индустрия #guillemot brothers
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: Tencent рассматривает покупку Ubisoft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
13
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
8
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
10
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
3
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
+
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
14
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
+
Концерн «Калашников» увеличит производство авиационных пушек для истребителей и бомбардировщиков
4
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
+
Электрический пикап Rivian, пострадавший от потопа и урагана, сохранил работоспособность
1
OneUI 7 от Samsung получит AI-поиск фотографий в «Галерее»
+
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
16

Популярные статьи

"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
70
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
15
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
70
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
41
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
207
Обзор игры RoboCop: Rogue City
3
Андервольтинг vs оверклокинг – есть ли смысл от разгона видеокарты, и почему андервольтинг лучше
12
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
3
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1

Сейчас обсуждают

Псье Миздюкович
05:06
Pro версия как я понимаю для профессионалов, улучшения графики не является приоритетом для разработчиков консоли
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
AntonHT
04:16
не, вот если бы была PlayStation 5 SUPER Pro Ti, вот тогда бы точно ))))))))
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
exdelolz
04:06
Я же написал, что это минимум. Когда продам свою 4090 то считай будет скидка 100к на новинку.
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
Савелий Ганов
02:32
а потом несут такие ноуты с прогарами, ужаренными процами, и прочей нечистью, которую восстановить стоит порой дороже, чем начальная стоимость устройства
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
John Doe
01:59
Какие 5? Ты опять не понял, что нагуглил?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Валерий Агапов
01:49
А вот курить не обязательно
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Валерий Агапов
01:47
конечно, ты прав. А насчёт норм. зарплаты отдельный вопрос.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Валерий Агапов
01:42
Насчёт "ничего" похвально. Да и по карте. но не в принципе. Нас же убивают.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Валерий Агапов
01:35
Рубль за 10 лет опустили в 3 раза. ЦБ работает на Запад и олигархов. Высокий $ выгоден экспортёрам, и для обворовывания народа. Высокая ключевая ставка убивает промышленность из-за дорогих кредитов. Э...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Антон Тутынин
01:27
Никому не известный читатель показал свою жопу! Ваши варианты из магазина на "три буквы"!!! Алло, ушлëп-ëбань))) там то же днище из 90-х.... Старые пеньки...
Топ-менеджер OPPO показал переднюю панель смартфона Find X8 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем