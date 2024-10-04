Сообщается, что среди них будут как обновлённые версии уже продающихся машин, так и совершенно новые автомобили

На конференции Taxi-2024 в Сочи российское представительство марки Hongqi объявило о расширении своего модельного ряда. В 2025 году в России ожидается запуск четырёх новых и обновлённых моделей, среди которых будет флагманский седан L1, уже продемонстрированный на российском рынке.

Одной из наиболее многообещающих новинок станет кроссовер Hongqi HS7 последнего поколения, который займет промежуточное место между HS5 и крупным электрическим E-HS9. В Китае данная модель доступна как с бензиновыми моторами, так и с гибридной силовой установкой, развивающей мощность в 487 лошадиных сил.

Другие заявленные модели, которые могут быть доступны российским покупателям, не входят в категорию кроссоверов. Самой затратной из них станет представительский седан L1, который в Китае оснащен двигателями мощностью от 394 до 490 лошадиных сил. Как сообщалось ранее, для России он будет доступен с 380-сильным V6. Линейка уже имеющихся на нашем рынке седанов Hongqi H9 расширится за счет версии с полным приводом. Кроме того, бренд планирует начать продажи лифтбека H6. В Китае данная модель предлагается с двухлитровым турбомотором, развивающим 225 или 250 сил, в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Представители бренда также упомянули о других новых моделях, которые могут появиться на российском рынке. В числе этих потенциальных новинок — удлинённая версия седана H9 с оригинальным двигателем и полноразмерный внедорожник LS7, обладающий колесной базой в 3,3 метра.