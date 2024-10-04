Также устройство будет оснащено камерами iPhone 15 и 5G-модемом собственного производства

Нынешнее поколение iPhone SE имеет внешний вид, схожий с iPhone 8, но новая версия будет обладать более современным дизайном, напоминающим iPhone 14. Она получит плоские грани и OLED-экран с вырезом в верхней части. Как подтвердили источники, iPhone SE 4 под кодовым именем V59 будет обладать тем же разрешением 1170x2532, что и 6,1-дюймовая модель iPhone 14.

В iPhone SE 4 также появится Face ID, что ознаменует собой уход от кнопки Home с Touch ID. Однако функция Dynamic Island останется доступной только для более дорогих моделей.

Согласно предыдущим данным, Apple стремится сделать новый SE совместимым с функциями Apple Intelligence, и, судя по информации инсайдера, это станет возможным благодаря чипу A18 с 8 ГБ оперативной памяти. Apple планирует использовать аналогичный вариант своего последнего, как в базовом iPhone 16, с пятиядерным графическим процессором.

Что касается камер, iPhone SE 4 получит 48-мегапиксельную основную и 12-мегапиксельную фронтальную камеры, как в iPhone 15 и 15 Plus. Однако, речь идет о том, что он не будет иметь ультрашироких или телеобъективов, и Apple, вероятно, воспользуется 48-мегапиксельным сенсором для реализации 2-кратного оптического зума.

Также сообщается, что в новый смартфон будет внедрён собственной модем компании. Созданный подразделением, выкупленным ранее у Intel. Со слов источника, данное 5G-решение будет обладать отличной энергоэффективностью.