Новые меры будут действовать ближайшие пять лет и должны будут помочь местным автопроизводителям

Европейский союз принял окончательное решение о введении пошлин на электромобили из Поднебесной в размере до 45%. Это вероятно усугубит торговые отношения между Брюсселем и Пекином.

Еврокомиссия теперь имеет возможность реализовать эти пошлины на ближайшие пять лет. За эту инициативу выступили десять стран-участниц, в то время как ФРГ и еще четыре государства высказались против, а двенадцать, включая Испанию, предпочли воздержаться, как сообщили инсайдеры, ознакомленные с итогами голосования.

Это решение ЕС последовало за расследованием, которое выявило, что китайские власти неправомерно субсидировали свои компании. Пекин отверг эти обвинения и пригрозил ввести ответные пошлины на европейскую продукцию.

Европейский союз стремится сократить свою зависимость от Китайской Народной Республики. В прошлом месяце Марио Драги отметил, что «конкуренция со стороны Китая представляет собой опасность для ЕС и может привести к его уязвимости перед внешним давлением». Драги является бывшим президентом Европейского центрального банка. В 2022 году объем торговли ЕС с Китаем составил $815 миллиардов, и разногласия возникли по поводу введения новых пошлин.

Стороны планируют продолжить диалог, пытаясь найти альтернативные решения вместо тарифов. Они рассматривают возможность создания механизма, который будет регулировать цены и объемы экспорта вместо применения пошлин.

Планируемые новые тарифы для китайских производителей электромобилей могут достигать 35%. При этом уже существуют ставки в размере 10%. Новые меры будут введены вдобавок к старым.