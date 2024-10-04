Одна из версий данного планшета может похвастаться тепловизионной камерой

Недавно были анонсированы планшеты Ulefone Armor Pad 4 Ultra для международного рынка, и теперь они доступны для покупки на различных торговых площадках.

В линейке имеются два устройства: Ulefone Armor Pad 4 Ultra и его версия с тепловизором Armor Pad 4 Ultra Thermal Version. Наличие технологии тепловидения является единственным отличием между моделями. Приобрести базовую версию Ulefone Armor Pad 4 Ultra можно за $279,99. Armor Pad 4 Ultra Thermal Version обойдётся уже $329,99. Оба устройства можно найти на сайте AliExpress. Сообщается, что указанные цены будут действовать до 7 октября.





Оба планшета действительно отличаются прочностью, конструкция весьма устойчива к падениям и ударам. Оба устройства сертифицированы по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает, что они могут функционировать в суровых условиях, обладая защитой от воды и пыли.

Кроме того, оба планшета оснащены мощным фонарем «Campling Light» на задней панели. Их производительность обеспечивается процессором MediaTek Dimensity 6300. В стандартной комплектации устройства предлагают 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 16 ГБ с помощью функции виртуальной оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной памяти.

На передней части обоих планшетов 10,36-дюймовый 2K-дисплей, тип матрицы при этом не озвучивается. Внутри располагается аккумулятор на 11 800 мАч с возможностью быстрой зарядки на 33 Вт. Операционная система Android 14 уже установлена на обоих устройствах.