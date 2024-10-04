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Zelikman
Nvidia может прекратить производство RTX 4080 Super уже в этом месяце
Однако, поставки чипов компаниям-партнёрам будут остановлены лишь в ноябре

  Согласно последним данным, NVIDIA, вероятно, собирается остановить производство и поставки своего графического процессора GeForce RTX 4080 Super на фоне скорого выхода моделей RTX 5090 и RTX 5080.

  Ранее сообщалось, что компания планирует прекратить поставки видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D для AIB с целью сократить запасы и освободить место для будущих видеокарт серии RTX 50. После этого объявления GeForce RTX 4090 стала дефицитом в ряде европейских магазинов, что повлекло за собой резкий рост цен. Учитывая эту ситуацию, появились сообщения о том, что третий по мощности графический процессор может также быть снят с производственной линии.

  Согласно данным китайских источников, ожидается, что доступность GeForce RTX 4080 Super будет ограничена уже в следующем месяце, а само производство завершится к концу октября. На данный момент GeForce RTX 4080 Super остается достаточно доступной, и цены на нее не подскочили так же высоко, как на RTX 4090, которая уже торгуется значительно выше своей рекомендованной розничной цены.

  Производство графических процессоров RTX 4090 и 4090D завершилось в сентябре. Поставка RTX 4090 и 4090D для AIB окончится в октябре. Производственный процесс RTX 4080 Super завершится также в октябре, а поставки для AIB — в ноябре.

  Предварительные характеристики GeForce RTX 5090 и RTX 5080 уже утекли в сеть, и есть большая вероятность, что анонс и релиз графических карт произойдут в один и тот же день, однако фактическая дата начала продаж может отличаться. NVIDIA уже давно применяет такую стратегию. Ожидается, что запуск состоится в начале 2025 года, в период проведения CES.

#nvidia #видеокарты #технологии #рынок #rtx 4080 super
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