Сообщается, 14 единиц техники было уничтожено в ходе столкновения, остальные спешно покинули поле боя

В сети появились видеоматериалы, на которых запечатлены детали боестолкновения экипажей двух бронетранспортёров российской армии с колонной бронированной техники ВСУ в Курской области.

На видеозаписи, снятой беспилотником, можно наблюдать, как колонна Вооруженных сил Украины, движущаяся по дороге, столкнулась с перекрестным огнем российских войск и была разгромлена. В этом бою задействованы были всего две единицы бронетехники российской армии.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям морских пехотинцев Вооруженных сил России, в результате этого боестолкновения было уничтожено до восьми единиц техники украинской группы. Стоит отметить, что основная часть боя разворачивалась на трассе, что наглядно демонстрирует особенности сражений в Курской области.

В итоге, двум бронетранспортерам российских сил противостояли 19 единиц военной техники украинских формирований, которые пытались проникнуть в тыл армии России. До населённого пункта смогло продвинуться 12 бронированных машин ВСУ, из которых восемь было уничтожено огнем с флангов, а оставшиеся четыре единицы, пробившиеся вперёд, были ликвидированы другими подразделениями российских вооруженных сил. Пять украинских бронемашин, которые сумели своевременно покинуть поле боя, были вынуждены отступить на исходные позиции не добившись никаких результатов.