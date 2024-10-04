Войска могут в скором времени перерезать группировку ВСУ на две части в этом районе

Российские военные осуществили продвижение к югу от села Колесниковка в Харьковской области и ведут боевые действия, направленные на разделение украинских частей, расположенных на левом берегу реки Оскол.

Согласно актуальным сообщениям, штурмовые подразделения российской армии достигли территории южнее Колесниковки и продолжают наступление с целью изоляции группировки Вооруженных сил Украины, которая располагается на восточном берегу Оскола. Это продвижение происходит на востоке Харьковской области, где российская армия удержала ранее освобождённое село Песчаное.

Таким образом, российские войска активно действуют для того, чтобы обезглавить опорные точки украинских формирований и усилить свои позиции в этом стратегически важном регионе. Проникновение сквозь оборонительную линию украинских сил между Колесниковкой и Кругляковкой одновременно создает возможность подойти к участку, где ВСУ вынуждены устанавливать понтонные мосты из-за серьёзных разрушений моста к востоку от Сеньково. Село Сеньково расположено на правом берегу реки Оскол, и именно через него украинские силы обеспечивают снабжение группы, о которой шла речь ранее.

Ситуация для украинской армии усугубляется тем, что переправа в районе Сеньково уже находится под огневым контролем российских войск. Командованию ВСУ придется решать, как удержать левобережную часть Оскола: либо отправлять резервные силы на этот участок линии соприкосновения, либо через СМИ готовить общество к утверждению о том, что данная часть Харьковской области не имела особой значимости.