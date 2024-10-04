У некоторых суперкаров компании может произойти утечка масла при интенсивной эксплуатации

Aston Martin планирует отозвать почти 1,1 тысячи своих суперкаров и кроссоверов 2024 и 2025 годов в Соединённых Штатах. Причиной этого стали выявленные риски, связанные с возможным прорывом масляной системы, что может привести к возгоранию. По информации Carscoops, свыше трёх тысяч автомобилей Aston Martin, предназначенных для других регионов, могут столкнуться с аналогичной проблемой.

Автомобили, подлежащие отзыву, оснащены масляной системой, в которой присутствует некачественный шланг с неравномерной толщиной стенок. При активной эксплуатации суперкаров и кроссоверов может произойти разрыв шланга из-за пульсации масла. Это вызовет его утечку, что может привести к снижению мощности, заклиниванию двигателя, и в некоторых случаях, если масло попадёт на горячие элементы двигателя, возникновению пожара.

Согласно ряду источников, у компании имеется сведения как минимум о девяти случаях повреждения масляных трубопроводов. Однако, ни один инцидент или несчастный случай задокументирован не был. На территории США будет произведен отзыв 40 автомобилей Aston Martin Vantage, 719 моделей DB12 и 336 экземпляров кроссоверов DBX 707.

Не так давно Porsche также объявила о продолжении кампании по отзыву старых суперкаров Carrera GT, которые уже давно не производятся. Автомобили получат новые комплектующие для подвески, сделанные из современного сплава, а также новые шины от Michelin, разработанные с учетом особенностей Porsche.