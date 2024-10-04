На различных платформах уже доступен предзаказ, а выход игры намечен на 14 ноября

С началом запуска предзаказов на LEGO Horizon Adventures в Steam и Epic Games Store появились данные о минимальных, так и рекомендуемых системные требования для компьютерной версии игры.

Для достижения наилучшего игрового опыта разработчики советуют использовать процессор Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600 в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800. Что касается минимальных требований, то они более умеренные: рекомендуется процессор i5-8400 или Ryzen 5 2600, а также видеокарта GTX 1650 или AMD Radeon RX 580.

Важно отметить, что вне зависимости от выбранной конфигурации, для игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти. Также на в компьютере должно быть 30 ГБ свободного дискового пространства. Операционная система Windows 10 является минимальным требованием для обеих версий.

При этом издатели не раскрыли информации о целевых разрешениях, частоте кадров или графических настройках для разных конфигураций. Эти детали могут быть весьма серьезно повлиять на плавность игры, так как одно дело максимальные настройки графики при FullHD разрешении, и совсем другое при 4K.

Начались предпродажи, которые предлагают множество различных бонусов и редакций данной игры. LEGO Horizon Adventures выйдет 14 ноября на платформах ПК, PS5 и Nintendo Switch.