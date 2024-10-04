Дмитрий Медведев: Подписание контракта будет единственным способом набора бойцов для участия в СВО

В России не прекращается набор контрактников для защиты интересов родины в зоне Спецоперации, и подписание контракта будет оставаться единственным вариантом привлечения новобранцев Это заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он опроверг слухи о возможной мобилизации, о которой постоянно говорит Киев, заявив, что набор контрактников будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута «полный и окончательный триумф над украинской армией». Медведев объяснил, что только контрактные соглашения являются методом привлечения граждан к деятельности в рамках СВО. В настоящее время начала свою работу специальная комиссия при Совбезе, занимающаяся комплектованием Вооруженных Сил России контрактниками. Указ о ее создании был подписан Путиным 20 сентября.

«Заключение контрактов — это единственный способ привлечения граждан России к участию в специальной военной операции. Подбор будущих военнослужащих-контрактников осуществляется во всех регионах и муниципалитетах страны», — сообщил зампред Совбеза на своей странице в «ВКонтакте».

Как уже было упомянуто, решение о дальнейшем наборе контрактников в Вооруженные силы России было принято по результатам минувшего года. Граждане активно подписывают контракты, что частично объясняется как федеральными, так и местными выплатами, а также поддержкой семей военнослужащих. По информации, предоставленной Дмитрием Медведевым, за первое полугодие 2024 года более 190 тысяч человек подписали контракты. В среднем ежедневно оформляется около тысячи новых контрактов.