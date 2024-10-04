Сообщается, что двое мошенников из Мэриленда обманули компанию Apple на сумму 2,5 миллиона долларов, обменивая поддельные iPhone на оригинальные. Теперь они были приговорены к тюремному заключению и штрафу для возмещения убытков. Мошенничество оказалось довольно изобретательным, но аналогичные схемы уже имели место в прошлом, когда поддельные устройства обменивались на новые непосредственно у Apple.
Им было предписано выплатить почти 1,5 миллиона долларов штрафа, при этом один из них получил 57 месяцев лишения свободы, а второй — 54 месяца. Ранее существовали случаи, когда злоумышленники заказывали неоригинальные или неработающие устройства и подделывали серийные номера, чтобы сделать их похожими на настоящие. После изменения серийных номеров они выглядели как сертифицированные iPhone, на которые действовала гарантия AppleCare.
Затем эти устройства доставляли в Apple Store для ремонта, и когда устранить поломки не удавалось, их заменяли на новые. Этот механизм повторялся многократно, что стоило компании почти 2,5 миллиона долларов. В феврале мошенничество было раскрыто, и за это время было заменено приблизительно 5000 телефонов.
После вынесения судебного решения стало известно, что масштабы правонарушения оказались значительно больше, чем это предполагалось изначально.
«Доказательства, полученные в ходе судебного разбирательства, а также доказательства, полученные после суда, показали, что участники заговора передали Apple более 6000 поддельных телефонов в ходе сговора, что привело к предполагаемому убытку в размере около 3,8 млн долларов США и фактическому убытку в размере более 2,5 млн долларов США», — заявили представители судебной системы.
Сумма, которую придется вернуть, будет равняться доходу, полученному преступниками от реализации iPhone, а не общим убыткам компании Apple.