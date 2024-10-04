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Zelikman
Мошенников, обманувших Apple на 2,5 миллиона долларов, приговорили к штрафу и тюремному заключению
Двое граждан Китая обменяли 6 тысяч поддельных iPhone на оригинальные через сервисное обслуживание.

  Сообщается, что двое мошенников из Мэриленда обманули компанию Apple на сумму 2,5 миллиона долларов, обменивая поддельные iPhone на оригинальные. Теперь они были приговорены к тюремному заключению и штрафу для возмещения убытков. Мошенничество оказалось довольно изобретательным, но аналогичные схемы уже имели место в прошлом, когда поддельные устройства обменивались на новые непосредственно у Apple.

  Им было предписано выплатить почти 1,5 миллиона долларов штрафа, при этом один из них получил 57 месяцев лишения свободы, а второй — 54 месяца. Ранее существовали случаи, когда злоумышленники заказывали неоригинальные или неработающие устройства и подделывали серийные номера, чтобы сделать их похожими на настоящие. После изменения серийных номеров они выглядели как сертифицированные iPhone, на которые действовала гарантия AppleCare.

  Затем эти устройства доставляли в Apple Store для ремонта, и когда устранить поломки не удавалось, их заменяли на новые. Этот механизм повторялся многократно, что стоило компании почти 2,5 миллиона долларов. В феврале мошенничество было раскрыто, и за это время было заменено приблизительно 5000 телефонов.

  После вынесения судебного решения стало известно, что масштабы правонарушения оказались значительно больше, чем это предполагалось изначально. 

  «Доказательства, полученные в ходе судебного разбирательства, а также доказательства, полученные после суда, показали, что участники заговора передали Apple более 6000 поддельных телефонов в ходе сговора, что привело к предполагаемому убытку в размере около 3,8 млн долларов США и фактическому убытку в размере более 2,5 млн долларов США», — заявили представители судебной системы.

  Сумма, которую придется вернуть, будет равняться доходу, полученному преступниками от реализации iPhone, а не общим убыткам компании Apple.

#смартфоны #apple #iphone #мошенники #суд
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Dimon1996
12:19
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FelsheR-Vzvz
12:18
Особенно на северах, даже не знают на что денег потратить.))
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:18
Нутвы я так понял миллионер?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:16
Некакой рыночной эканомики не существует.А то рынок сам все отрегулирует🤭
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Любое Имя
12:12
У вас там на Украинеи этого нет,за границей пенсии вышим пенсионерам платят
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Bamboliny
12:10
Когда-то была связка 4670K(немного разогнанный)+2070. В принципе, почти для всего мне интересного хватало. Но только почти, т.к. Assetto Corsa Competizione конкретно так подтормаживала на старте гонки...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:07
Ну учитывая что прирост производительности при смене поколений там был процентов 5... то не вижу ничего удивительного.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
12:03
Ну на досуге посмотрим чего там могёт 1060, а потом глянем чего она могёт с новым процессором.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Adam Itch
12:01
Ага, бенчмарк есть
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
PanzerK
11:59
А там есть встроенный бенчмарк? Я просто ни в один FarCry не играл, так что не в курсе.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
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