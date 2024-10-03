Для комфортной игры при максимальных настройках графики в 4K потребуется RTX 4070

Официальный анонс игры состоялся на Summer Games Fest 2024, а выход ожидается в 2025 году. На данный момент уже опубликованы системные требования, и настройки Ultra вызывают интерес. Однако, пока нет информации о системных требованиях для Mac. Civilization VI вышла на Mac и Linux, поэтому есть вероятность, что и VII также появится на Mac позже. Ниже изложены системные требования для ПК, опубликованные сегодня на платформе X.

Хотя низкие настройки выглядят приемлемыми, преданные поклонники уже высказывают недовольство по поводу высоких требований для режима Ultra. Обычно игры из серии Civilization не требуют мощного оборудования, позволяя игрокам наслаждаться хорошей графикой без перегрева системы. Однако, похоже, что у Firaxis есть иные мысли по этой игре.

Тем не менее, учитывая, что настройки Ultra обеспечивают 4K при 60 кадрах в секунду, использование таких адаптеров как Nvidia RTX 4070 вполне логично. Пользователи разделились на две половины. Одни считают такие требования вполне обоснованными для крупных современных проект, другие утверждают, что наличие RTX 4070 слишком высокая планка для пошаговых стратегий.

На данный момент информации о Sid Meier's Civilization VII совсем мало, так как игра была официально представлена лишь в начале этого года. Однако, по мере приближения к 2025 году ожидается публикация более подробной информации о предстоящих возможностях, а также объяснения причин, почему требования к системе выглядят именно так.