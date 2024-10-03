Согласно аналитике, пользователи активнее переходят на новый стандарт памяти DDR5, что снижает спрос на модули DDR4

В последние кварталы рынок DRAM переживал значительные колебания, особенно в постковидный период, когда спрос упал до рекордных уровней на фоне снижения потребительского интереса и общего состояния рынка. Чтобы справиться с этой ситуацией, производители активно принимали меры по корректировке запасов, включая распродажу излишков по сниженным ценам. Теперь они могут рассчитывать на позитивные изменения после нескольких месяцев увеличения цен.

Тем не менее, по данным Elec, на рынке происходит охлаждение, а цены на DRAM и NAND существенно снизились. Согласно отчету аналитической компании DRAMeXchange, модули DDR4 8Gb 1Gx8 подешевели на 17,07%, достигнув $1,7 в сентябре, что указывает на снижение спроса со стороны потребителей ПК. Это связано с переходом пользователей на новейшие стандарты, что замедляет темпы роста рынка на минимальный период.

Причиной падения цен также является то, что производители памяти все еще корректируют свои запасы, а старый стандарт DDR4 вступает в стадию затрудненных продаж, в то время как модули DDR5 востребованы на рынке. Однако, несмотря на то что DDR5 стремится стать стандартом в данной отрасли, ему необходимо преодолеть значительный путь, чтобы занять место DDR4.