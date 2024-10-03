Данная пушка используется в истребителях МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35 и бомбардировщике Су-34

Концерн «Калашников» значительно увеличивает объемы выпуска авиационных пушек ГШ-301. Этот шаг был сделан в связи с резким увеличением заказов на военную технику в рамках Специальной Военной Операции. Данная информация поступила от пресс-службы предприятия.

Ижевский машиностроительный завод, который является частью концерна, активно наращивает выпуск орудий ГШ-301 в соответствии с гособоронзаказом. Выполнение производственного плана осуществляется в заданные сроки, несмотря на увеличение объемов заказа. Данная пушка используется в вооружении различных боевых самолётов, таких как МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35 и Су-34. На протяжении специальной операции в боевых условиях ГШ-301 подтвердила свою непревзойденную эффективность и надежность.

За период активного использования ГШ-301, созданной концерном «Калашников» в зоне СВО, не было зафиксировано ни одного нарекания от заказчика, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма единственного отечественного производителя авиационных пушек, - отмечается в пресс-релизе компании.

Авиапушка ГШ-30-1, с калибром 30 миллиметров и одним стволом, была создана в Тульском конструкторском бюро приборостроения благодаря совместным усилиям выдающихся конструкторов Василия Грязева и Аркадия Шипунова. С 1983 года она производится на Ижевском машиностроительном заводе. В авиационной среде данная модель получила прозвище «балерина» за свой небольшой вес и высокий темп стрельбы. В настоящее время она считается одной из лучших в своем сегменте на мировом рынке.