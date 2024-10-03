Возможность поиграть с другом появится позже релиза стандартной версии

С проектом Assassin's Creed Shadows у Ubisoft появилось немало проблем: это и постоянные споры о главном герое Ясукэ, а также общее недоверие издателя к проекту, что привело к тому, что релиз игры был перенесен на несколько месяцев из-за провала Star Wars Outlaws, на которую компания возлагала большие надежды.

Тем не менее, если не обращать внимание на возникшие трудности, становится очевидно, что Ubisoft намерена добиться успеха за счет Assassin's Creed Shadows. Данная часть должна стать куда масштабнее по сравнению с предыдущими играми в серии. В проекте уже показано множество как новых, так и возвращающихся механик, а теперь появилась информация о том, что Ubisoft разрабатывает кооперативный режим, который появится вслед за релизом основной игры.

Согласно свежему отчету, кооперативный режим для Assassin's Creed Shadows находится на стадии разработки под кодовым названием LEAGUE. Также сообщается, что конкретное время его релиза пока не определено, в первую очередь из-за недавнего переноса полной версии игры на февраль следующего года. Пока сложно сказать, насколько проработанным или детализированным будет предстоящий кооперативный режим, но, вероятнее всего, он будет включать участников, исполняющих роли Наоэ и Ясукэ. Это представляется разумным, так как известно, что игровые уровни будут адаптированы к сильным сторонам этих персонажей, хотя небольшую трудность представляет возможность того, что Ubisoft позволит игрокам свободно перемещаться по открытому миру в кооперативе.

Что касается Assassin's Creed Shadows, задержка не должна привести к исключению Ясуке. Shadows будет использовать отложенное время для исправлений, доработок и, возможно, улучшения определенных аспектов игрового процесса, а не для удовлетворения мнений самых громких критиков. Ранее на этой неделе сообщалось, что Ubisoft использует задержку для устранения ошибок, улучшения и обеспечения исторической и культурной точности.