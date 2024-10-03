Сообщается о поражении целей в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областях

В ночь с 2 на 3 октября Российской армией была осуществлена серия атак с применением различных средств поражения на объекты украинских формирований. В числе использованных систем вооружения находились модернизированные «Герани-2».

По актуальным данным, в Киеве и его окрестностях была объявлена воздушная тревога. В пригородах Киева прогремели несколько взрывов, один из объектов ВСУ был уничтожен в районе Броваров. Кроме того, ночью также применялись фугасные авиабомбы бомбы с УМПК. С их помощью были уничтожены места дислокации частей ВСУ, военные транспортные средства и системы ПВО в Сумской области.

В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях зафиксирована серия прилётов. Согласно последним сведениям, удары пришлись на военные аэродромы, находящиеся в данных регионах. Кроме того, атаки затронули военные объекты в Винницкой и Ровенской областях. Задокументировано поражение целей к востоку от Днепропетровска и на северо-востоке от Харькова.

Накануне вечером авиаудары были осуществлены по очередному месту временного размещения военнослужащих ВСУ в районе Краматорска. Сообщается о ликвидации, среди прочих, и иностранных добровольцев.