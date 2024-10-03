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Zelikman
Себестоимость iPhone 16 Pro Max составила $485 при цене $1200
Себестоимость iPhone 16 Pro Max на 7% выше, чем у предыдущего поколения смартфонов Apple

  Согласно информации, предоставленным TD Cowen и обнаруженным AppleInsider, стоимость материалов для iPhone 16 Pro Max составляет $485, что на $32 больше, чем у iPhone 15 Pro Max, цена которого оценивается примерно в $453. В результате анализа всех компонентов, дисплей и тройной модуль задних камер разделяют первое место среди самых дорогостоящих элементов iPhone 16 Pro Max, каждый из которых стоит по $80.

  Стоит заметить, что крупный LTPO OLED экран лишь на 5 долларов дороже экрана iPhone 15 Pro Max, стоимость которого приблизительно $75. Apple обновила 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, используемый в iPhone 15 Pro Max, до 48 мегапикселей в iPhone 16 Pro Max, что объясняет незначительный рост цены с $70 до $80.

  Одним из ключевых обновлений, представленных технологическим лидером в своей флагманской модели, стало использование оперативной памяти LPDDR5X взамен LPDDR5, установленной в iPhone 15 Pro Max. Хотя это улучшение обещает повышенную пропускную способность и эффективность, Apple столкнется с увеличением стоимости. За модуль памяти объемом 8 ГБ придется заплатить 17 долларов, что на 5 долларов больше, чем цена аналогичного компонента в прошлом флагмане. 

  В целом, стоимость материалов составляет 485 долларов, что соответствует 40,4 процента от розничной цены iPhone 16 Pro Max в Соединённых Штатах. Это означает, что валовая прибыль Apple с каждой проданной единицы составляет 59,6 процента. Однако стоит отметить, что эти показатели учитывают лишь производственные затраты компании из Купертино, не включая дополнительные расходы.

#смартфоны #apple #технологии #iphone 16 pro max
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