О будущих воздушных транспортных средствах известно лишь то, что они будут полностью электрическими — без использования ДВС

Toyota увеличивает свое сотрудничество с американской компанией Joby Aviation, занимающейся разработкой летающего электрического такси. Японский автопроизводитель планирует вложить в стартап в общей сложности 894 миллиона долларов, однако сроки появления их совместного продукта пока не уточняются.

Компании Toyota Motor и Joby Aviation сотрудничают уже несколько лет. На данный момент производитель автомобилей объявил о новом вложении в размере 500 миллионов долларов в этот стартап. С учетом этой инвестиции общий объем вложений достигнет 894 миллионов долларов.

В ответ на это Toyota приобретает акции компании Joby Aviation. Первую часть своей инвестиции разработчик аэротакси получит до конца этого года, а вторую — в 2025-м. Пока что о самих летательных средствах никаких подробностей не раскрыто, известно лишь, что они будут на электрической тяге.

Тем временем стартап Alef из Калифорнии готовится к началу серийного производства своей летающей машины Model A. Согласно заявлению компании, у нее уже имеется 3200 предварительных заказов. Стоимость этого транспортного средства составит приблизительно 300 тысяч долларов.