В ВСУ заявили, что из-за тактики фланговых ударов российской армии, остатки украинских войск были вынуждены оставить населённый пункт

Военные формирования Украины покинули Угледар, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует штаб оперативного командования «Хортица». В сообщении отмечается, что отвод сил произошел из-за сложной ситуации, вызванной фланговыми атаками Вооружённых сил России.

В пояснении ситуации представители командования подчеркнули, что после ударов по флангам, которые подорвали оборонительные позиции украинских войск, возникла угроза окружения Угледара и частям пришлось в срочном порядке покинуть город.

Стоит напомнить, что российские государственные флаги уже развивались в разных районах этого населенного пункта. Российские бойцы сообщили, что остатки ВСУ, бросив раненых, попытались выбраться из города накануне ночью. Им удалось выйти из Угледара через узкий коридор, который российское командование оставило для украинских военнослужащих.

На деле этот коридор представлял собой настоящую ловушку, поэтому об организованном уходе украинских подразделений говорить не приходится. Большая часть личного состава, попыталась покинуть город, но вероятнее всего, была разбита. Тем, кто выжил, теперь предстоит организовать новую оборонительную линию возле селения Богоявленка.





Следует отметить, что основную часть украинских войск в Угледаре составляли солдаты 72-й ОМБр, которые в последние дни выражали недовольство сложившейся ситуацией и настойчиво просили командование позволить им отступить.

Украинское военное руководство признаёт, что оставление Угледара произошло из-за флангового окружения российскими силами. Однако Министерство обороны России пока что не спешит заявлять о полном освобождении города. Это наверняка произойдет только после окончательной очистки территории от украинских формирований.