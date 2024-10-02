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Zelikman
Новый iPhone SE получит дизайн от iPhone 14 и OLED-дисплей
Также устройство будет оснащено более современным чипом и технологиями Apple Intelligence


  По информации от Марка Гурмана из Bloomberg, нового iPhone SE от Apple можно ожидать в начале следующего года. Он имеет репутацию надёжного источника, когда речь идет о новостях касательно продукции Apple. Кроме того, Гурман сообщил, что в это время выйдет обновленный iPad Air и некоторые аксессуары. Предполагается, что «начало следующего года» означает первый квартал 2025 года, хотя точная дата пока остается неизвестной.

  Многие уже слышали слухи о следующем поколении iPhone SE, которые ходят достаточно долго. За всю историю было представлено три модели, последняя из которых увидела свет в 2022 году. Две последние версии значительно опирались на устаревший дизайн iPhone 8, но с новой моделью всё изменится. Ожидается, что следующий iPhone SE получит более современный вид с поддержкой Face ID. Предположительно, дизайн будет заимствован у iPhone 14, что обусловит наличие выреза на экране, а не Dynamic Island. Следовательно, информация о схожести с iPhone 16 оказывается неверной. В отличие от iPhone 14, новый iPhone SE, согласно слухам, будет оборудован одной основной камерой на задней панели. Впервые в линейке iPhone SE разработчики установят OLED-дисплей.

  Скорее всего, смартфон будет работать на процессоре Apple A18, а также в устройство будут интегрированы функции Apple Intelligence. Ключевым фактором в успешности продаж этого телефона станет его стоимость. Предыдущая версия iPhone SE 2022 имела ценник в $429. Пока неизвестно, решит ли Apple сохранить эту цену или же повысит её. Скорее всего, цена увеличится, но это еще предстоит увидеть.

  Что касается нового iPad Air, его внешний вид останется прежним, однако внутренние компоненты будут обновлены. Обе модели, вероятно, получат дисплеи размером 11 и 13 дюймов, но информация о чипах пока отсутствует.

#смартфоны #apple #технологии #apple intelligence #iphone se
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