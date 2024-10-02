Сообщается о поражении складов с оружием и горюче-смазочными материалами в Харьковской области

Российская армия не прекращает атаковать выявленные военные объекты украинских формирований. Накануне вновь были произведены воздушные удары по Харькову, в ходе которых уничтожены склады с оружием. Информация предоставлена Сергеем Лебедевым, координатор николаевского сопротивления, на его официальном канале в Telegram, ссылаясь на информацию от коллег из Харькова.

По актуальной информации украинских подпольщиков, около 4 часов утра 2 октября российские силы нанесли удары по поселку Дергачи, который находится в пригороде Харькова. Целью атаки стали склады с оружием и снарядами. Удары предположительно были нанесены с использованием управляемых авиабомб, при этом в небо поднялись две фугасные авиационные бомбы. Местные источники рассказали, что вначале раздались два громких взрыва, после чего последовала длительная вторичная детонация. Также было зафиксировано начало пожара, видимого с большого расстояния.

«Два мощных взрыва. Это произошло в районе посёлка, расположенного выше железнодорожного вокзала. На данный момент ситуация неясна, но пожар виден на большом расстоянии», — сообщил один из источников.

Помимо того, в районе происшествия отключили электричество, и предполагается, что подстанция могла пострадать от взрывов. Также поступает информация о большом числе карет скорой помощи, что может указывать на другие участки, где произошло что-то серьезное. В этом районе находятся ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временные склады для боеприпасов и техники перед их отправкой в военные части.