В ходе боёв украинские силы понесли критические потери и были вынуждены отступить

Из Харьковской области поступают сведения о достижениях российской армии в северной части региона. Военные корреспонденты сообщают, что украинские формирования были вытеснены из поселения Старица. Это село расположено на западном берегу реки Северский Донец, недалеко от водохранилища в Печенежье. Напротив, на восточном берегу Северского Донца, находится город Волчанск, где идут ожесточённые боевые действия.

В результате предыдущих волн контрнаступления Вооруженные силы Украины захватили южную территорию Старицы. Однако российские части провели успешную перегруппировку, что позволило им нанести поражение группировке ВСУ в данном районе линии соприкосновения. В результате этих действий формирования украинских сил понесли значительные потери, и оставшиеся войска были вынуждены выйти из Старицы на юго-запад. Село находится в 35 километрах от кольцевой автодороги вокруг Харькова.





В то же время российские солдаты не прекращают увеличивать подконтрольную зону в направлении реки Оскол, южнее Купянска. Российские вооруженные силы близки к тому, чтобы разделить силы украинской армии в этом секторе на две части. В ответ Генштаб ВСУ отправляет резервы в направления Кругляковки и Боровой, чтобы предотвратить это развитие событий.