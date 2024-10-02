В Hi-Rez Studios заявляют, что это необходимый шаг для успешного развития компании.

Hi-Rez Studios, разработчики Smite и Smite 2, стали очередной студией, которая проводит сокращения в году, насыщенном увольнениями. Уведомление об этом появилось в Twitter от генерального директора Hi-Rez Стюарта Чисама. В своем обширном сообщении он отметил, что решение об увольнениях некоторых сотрудников связано с «направлением на создание устойчивого и долговременного будущего для SMITE 2».

«Сегодня мы принимаем ряд сложных, но необходимых решений, чтобы обеспечить успешное развитие Hi-Rez в долгосрочной перспективе, сосредоточив внимание на позиционировании SMITE 2 для его стабильного и прочного будущего», — подчеркнул Чисам.

Хотя не было указано, сколько сотрудников будет уволено в связи с внутренней реорганизацией и изменением приоритетов, Чисам утверждает, что это непропорционально затронет работников в областях маркетинга и издательства. Он также отметил, что увольнения коснутся сотрудников подразделений Evil Mojo, G&A и Titan Forge.

«Эта информация оказывает значительное влияние на людей в такой трудный период для работников нашей сферы. Каждый из уволенных — это талантливый и преданный делу профессионал, который вложил свою душу и сердце в наши игры. Отпустить их — это крайне непростое решение и оно демонстрирует провал моего управления. Я принимаю за это полную ответственность», — заявил он.

Чисам добавил, что сокращения происходят после всеобъемлющего анализа стратегии компании. Было решено сосредоточить усилия на развитии Smite 2, оставив лишь небольшие группы для поддержки оригинального Smite и Paladins. При этом он отмечает, что команда разработчиков Smite 2 насчитывает больше людей, чем команда первой игры.