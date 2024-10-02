По заявлению InterDigital, компания использует 5G-технологии без её разрешения.

Совсем недавно OPPO решила свой конфликт с Nokia касаемо патентов. Похоже, что китайский производитель находился в стабильном положении, так как ему удалось возобновить продажи телефонов OnePlus в Германии. Однако снова возникли запреты на реализацию устройств OnePlus в Германии и на этот раз причина не связана с Nokia.

Хотя проблема с Nokia разрешилась, другая компания выявила возможные нарушения патентных прав в продукции OnePlus. Теперь InterDigital утверждает, что технологии 5G используются без разрешения. Эта компания занимается исследованиями и разработками в области беспроводных технологий.

Германия вновь запретила продажу телефонов OnePlus в связи с новым патентным разбирательством. В официальном заявлении говорится: "OnePlus высоко ценит права интеллектуальной собственности и доступ к стандартным основным патентам, что важно для развития инноваций в отрасли. Мы намерены вести переговоры с InterDigital для мирного решения этого вопроса. Тем временем мы по-прежнему будем предоставлять нашим европейским пользователям качественные товары и услуги".

В настоящее время OnePlus и InterDigital ведут переговоры для разрешения нового конфликта. Однако остается неясным, сколько времени потребуется OnePlus, чтобы возобновить продажи своих смартфонов. Судебный процесс, по всей видимости, касается исключительно телефонов OnePlus, так как компания продолжает предлагать другие свои продукты. На данный момент жители Германии могут приобрести OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 и Watch 2 через официальный сайт компании.

На разрешение спора с Nokia ушло примерно два года. В этот период OnePlus была вынуждена прекратить продажу телефонов в Европе. На этот раз компания, вероятно, стремится быстрее найти компромисс. К тому же, ожидается выход OnePlus 13, который вызывает большой интерес среди европейских фанатов мобильных технологий. Если OnePlus не успеет подготовиться к этому времени, она может упустить значительное количество потенциальных покупателей.