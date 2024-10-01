Поступают сообщения о сотнях баллистических ракет, запущенных с территории Исламской Республики

Ранее поступали сообщения, что представители Ирана предупредили руководство западных стран, включая Европу и Соединённые Штаты Америки, о готовящемся ударе по Израилю.

В течение последних часов начали поступать сообщения о запусках сотен баллистических ракет. Некоторые источники сообщают, что Иран применил порядка 300 ракет, другие приводят цифру в 400 снарядов.

Израиль в свою очередь поднял в воздух авиацию для перехвата ракет на подлёте. Ранее на Ближний Восток дополнительные авианосные группы перебросили и американские вооруженные силы. Судя по всему, западные союзники Израиля также примут участие в отражении атаки Ирана.

Стоит напомнить, что данная ситуация образовалась после начала наземного вторжения Израильской армии на территорию Левана. Помимо этого в сентябре произошла беспрецедентная операция Израиля, по минированию тысяч устройств и гаджетов, распространённых затем в Леване. В результате подрыва погибли и были ранены тысячи людей, среди которых были и мирные жители. Также ЦАХАЛ разбомбили некоторые районы страны, устранив лиц из высшего руководства Хезболлы.

Прямо сейчас поступают сообщения о второй волне иранских ракет, направляющихся к территории Израиля.