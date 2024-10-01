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Zelikman
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Поступают сообщения о сотнях баллистических ракет, запущенных с территории Исламской Республики

  Ранее поступали сообщения, что представители Ирана предупредили руководство западных стран, включая Европу и Соединённые Штаты Америки, о готовящемся ударе по Израилю.

  В течение последних часов начали поступать сообщения о запусках сотен баллистических ракет. Некоторые источники сообщают, что Иран применил порядка 300 ракет, другие приводят цифру в 400 снарядов.

  Израиль в свою очередь поднял в воздух авиацию для перехвата ракет на подлёте. Ранее на Ближний Восток дополнительные авианосные группы перебросили и американские вооруженные силы. Судя по всему, западные союзники Израиля также примут участие в отражении атаки Ирана.

  Стоит напомнить, что данная ситуация образовалась после начала наземного вторжения Израильской армии на территорию Левана. Помимо этого в сентябре произошла беспрецедентная операция Израиля, по минированию тысяч устройств и гаджетов, распространённых затем в Леване. В результате подрыва погибли и были ранены тысячи людей, среди которых были и мирные жители. Также ЦАХАЛ разбомбили некоторые районы страны, устранив лиц из высшего руководства Хезболлы.

  Прямо сейчас поступают сообщения о второй волне иранских ракет, направляющихся к территории Израиля.

#оружие #израиль #ракеты #иран #ближний восток #удары
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несколько волн ракетных атак,будет у ирана,они каждой атакой пво израиля так разряжают.
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