По некоторым данным, уже происходит вытеснение сил ВСУ с западной части посёлка

Ситуация на Донецком участке линии боевого соприкосновения не прекращает стремительно меняться. В то время как в Киеве начинают осознавать тяжелые условия, в которых находится их армия в Угледаре, не менее сложные обстоятельства складываются для Вооруженных сил Украины в Горняке.

Некоторые российские военные источники сообщают, что силы РФ практически освободили посёлок Измайловка, расположенный к западу от указанного города. Кроме того, в ряде сообщений упоминается о надежном контроле над центральной и восточной частями поселения, а также о наступательных действиях на его западной стороне. Если данная информация окажется верной, то украинские подразделения в Горняке могут оказаться в окружении в ближайшем будущем.

В настоящее время известно, что российские войска ведут бои на севере населенного пункта, продвигаясь к нему с направления ранее освобожденного Украинска. Тем временем с южного участка линии соприкосновения российская армия движется в сторону Кураховки. В сложившихся условиях единственным вариантом для сил Украины остается отступление через населенный пункт Зоряное.

Некоторые эксперты полагают, что окружение и последующее освобождение Горняка предоставит российским войскам возможность создать ещё более крупный «котел» для бойцов украинских сил, куда попадут те подразделения, которые не успеют выдвинуться на запад от Невельского и северо-западнее Красногоровки.