Информация поступила от компании Dell, одного из крупнейших производителей компьютерных систем

Линейка Qualcomm Snapdragon X была представлена несколько месяцев назад и вызвала значительный интерес из-за ожиданий новых ПК на базе искусственного интеллекта с мощной комбинацией центрального и графического процессоров.

Хотя о новинке говорили много, первые обзоры и тесты показали, что некоторые аспекты, такие как улучшение IPC, производительность в одноядерном режиме и энергоэффективность, стали ключевыми моментами, в то время как графическая производительность не произвела особого впечатления. Qualcomm предложила разнообразные решения по различным ценовым категориям, начиная с 12, 10 и последних 8-ядерных SoC в своих сериях X Elite и X Plus.

С тех пор производители x86, такие как AMD и Intel, представили свои новые решения: Ryzen AI 300 Strix и Core Ultra 200V Lunar Lake SoC. Эти продукты предлагают улучшенные NPU, мощные CPU и впечатляющие интегрированные GPU, которые показывают высокие результаты. В связи с этим Qualcomm, похоже, намерена продолжить развивать успех, начатый с первого поколения Snapdragon X, и уже проводит тестирование следующего поколения Snapdragon X2.

Согласно информации от Winfuture, Qualcomm уже некоторое время проводит испытания следующего поколения чипсетов Snapdragon X2. Отмечается, что внутренние базы данных свидетельствуют о тестировании чипа SC8480XP, который носит кодовое название «Glymur» или «Project Glymur». Более того, сообщается, что Qualcomm все еще находится на довольно ранней стадии испытаний своих новых SoC, поскольку платы разработки могут иметь различные версии NAND и элементы памяти.

Компания Dell подтвердила, что Qualcomm разрабатывает по крайней мере два варианта архитектуры новых процессоров Oryon следующего поколения. Эти процессоры будут интегрированы в компьютеры с искусственным интеллектом на основе Snapdragon X. Одним из них является Snapdragon X V2, запуск которого запланирован на середину 2025 года, а другим – Snapdragon V3, который ожидается в продаже к четвертому кварталу 2027 года. Хотя это предварительные даты, можно с уверенностью утверждать, что Qualcomm активно работает над своими новыми процессорами, так как утечка исходит от Dell, важного партнера компании.