Применив РСЗО «Торнадо-С» удалось уничтожить цистерны с топливом и бензовозы 72-й ОМБр

Военные силы России продолжают атаковать ключевую инфраструктуру и цели, выявленные в ходе разведки. Недавняя атака произошла на железнодорожный узел Удачное, расположенный в районе Покровска. Об этом информирует ряд военных Telegram-каналов.

Согласно полученным данным, в ночь с 30 сентября на 1 октября, около 0:10, российская армия, применив реактивную установку «Торнадо-С», поразила железнодорожную станцию Удачное. В этот момент на объекте осуществлялась выгрузка горюче-смазочных материалов и топлива с прибывшего поезда.

В ходе атаки загорелись три цистерны, а вместе с этим уничтожено как минимум четыре бензовоза 72-й отдельной механизированной бригады, остатки которой оказались в котле в Угледаре и выстраивают оборонительные позиции в районе Богоявленки, куда подходит российская армия. Вероятнее всего имелись и другие потери в военной технике, однако добраться до места атаки дронам-разведчикам оказалось затруднительно.

Пожар привел к значительным разрушениям инфраструктуры и транспортных средств в зоне удара, — сообщает российский информационный канал. Данные о потерях в личном составе Вооруженных сил Украины отсутствуют, но, безусловно, они имели место после столь мощного удара.