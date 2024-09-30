Российскому рынку вскоре предложат новый автомобильный бренд из Китая. Продажами машин этой пока марки займётся компания Sinomach Automobile, которая уже известна благодаря внедорожнику Oting «Паладин». Заявляется, что это будет премиум-сегмент.
Динь Ханьбинь, представитель завода Nissan Zhengzhou, на котором производятся внедорожники Oting, отметил, что новая марка будет конкурировать с LiXiang. Эта компания занимается выпуском гибридных кроссоверов, которые, несмотря на отсутствие официального представительства в России, успешно продаются на нашем рынке. По его словам, запуск бренда произойдёт в ближайшее время.
В настоящий момент линейка автомобилей марки Oting включает лишь одну модель. Тем не менее, как утверждается на официальном сайте Oting, в ближайшем будущем она будет расширена: там упоминаются три модели — один пикап и два кроссовера различных габаритов.
Рамный внедорожник «Паладин» представляет собой модифицированный Nissan Terra и оснащен двухлитровым двигателем Mitsubishi мощностью 218 лошадиных сил, в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В Российской Федерации его стоимость стартует от 3,8 миллиона рублей.
В середине сентября об официальном появлении на российском рынке объявила и марка Soueast. Ожидается, что до конца года компания начнет продажи двух кроссоверов, которые, как полагают эксперты, будут близки по техническим характеристикам к моделям бренда Jetour.