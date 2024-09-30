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Zelikman
В России появится еще один бренд премиальных автомобилей из Китая - Sinomach Automobile
Сообщается, что эта марка будет конкурировать с автопроизводителем LiXiang

  Российскому рынку вскоре предложат новый автомобильный бренд из Китая. Продажами машин этой пока марки займётся компания Sinomach Automobile, которая уже известна благодаря внедорожнику Oting «Паладин». Заявляется, что это будет премиум-сегмент.

  Динь Ханьбинь, представитель завода Nissan Zhengzhou, на котором производятся внедорожники Oting, отметил, что новая марка будет конкурировать с LiXiang. Эта компания занимается выпуском гибридных кроссоверов, которые, несмотря на отсутствие официального представительства в России, успешно продаются на нашем рынке. По его словам, запуск бренда произойдёт в ближайшее время.

  В настоящий момент линейка автомобилей марки Oting включает лишь одну модель. Тем не менее, как утверждается на официальном сайте Oting, в ближайшем будущем она будет расширена: там упоминаются три модели — один пикап и два кроссовера различных габаритов.

  Рамный внедорожник «Паладин» представляет собой модифицированный Nissan Terra и оснащен двухлитровым двигателем Mitsubishi мощностью 218 лошадиных сил, в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В Российской Федерации его стоимость стартует от 3,8 миллиона рублей.

  В середине сентября об официальном появлении на российском рынке объявила и марка Soueast. Ожидается, что до конца года компания начнет продажи двух кроссоверов, которые, как полагают эксперты, будут близки по техническим характеристикам к моделям бренда Jetour.

#россия #китай #технологии #автомобили #транспорт #рынок
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