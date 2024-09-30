Российские вооруженные силы не прекращают наступательные операции на ряде участков линии соприкосновения. Особое внимание уделяется Угледару, где штурмовые отряды взяли под контроль половину города, а также района Покровского, где осуществляется освобождение Цукурино и Торецка. Минобороны России сообщило о завершении освобождения Нелеповки. Эти данные были представлены в новом отчете.
По имеющейся информации, российская армия окончательно заняла Нелеповку — посёлок между Новгородским и Торецком. Боестолкновения за этот населенный пункт начались 18 августа сразу после взятия Новгородского. Хотя о завершении освобождения поступали сообщения еще 22 сентября, до полного отступления украинских сил Минобороны не делало официальных заявлений. Теперь поселок окончательно очищен и находится под контролем российских военных.
В других районах ситуация такова: в Угледаре продолжаются бои, где российские вооруженные силы контролируют около половины города, а в сторону Богоявленки ведется борьба за мощный укрепрайон украинской армии. Остатки 72-й бригады, действующие в Угледаре, начинают постепенно сдаваться, как и мобилизованные. Попытки эвакуации бойцов ВСУ из города больше не наблюдаются.
На Покровском участке ключевые события протекают в Цукурино, являющемся последней защитной линией ВСУ в этом районе. Прорыв на этом участке может отсечь украинские силы в Горняке и Кураховке от снабжения и позволит окружить их. Выше Цукурино у украинских сил есть укрепления, но они ориентированы на защиту от атак с юга на север, в то время как российские войска проникают с севера и наносят удары с тыла.