Также подразделения российской армии взяли под контроль уже половину города Угледар





Российские вооруженные силы не прекращают наступательные операции на ряде участков линии соприкосновения. Особое внимание уделяется Угледару, где штурмовые отряды взяли под контроль половину города, а также района Покровского, где осуществляется освобождение Цукурино и Торецка. Минобороны России сообщило о завершении освобождения Нелеповки. Эти данные были представлены в новом отчете.

По имеющейся информации, российская армия окончательно заняла Нелеповку — посёлок между Новгородским и Торецком. Боестолкновения за этот населенный пункт начались 18 августа сразу после взятия Новгородского. Хотя о завершении освобождения поступали сообщения еще 22 сентября, до полного отступления украинских сил Минобороны не делало официальных заявлений. Теперь поселок окончательно очищен и находится под контролем российских военных.

В других районах ситуация такова: в Угледаре продолжаются бои, где российские вооруженные силы контролируют около половины города, а в сторону Богоявленки ведется борьба за мощный укрепрайон украинской армии. Остатки 72-й бригады, действующие в Угледаре, начинают постепенно сдаваться, как и мобилизованные. Попытки эвакуации бойцов ВСУ из города больше не наблюдаются.

На Покровском участке ключевые события протекают в Цукурино, являющемся последней защитной линией ВСУ в этом районе. Прорыв на этом участке может отсечь украинские силы в Горняке и Кураховке от снабжения и позволит окружить их. Выше Цукурино у украинских сил есть укрепления, но они ориентированы на защиту от атак с юга на север, в то время как российские войска проникают с севера и наносят удары с тыла.