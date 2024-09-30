Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Энтузиаст модифицировал клавиатуру компании Apple, выпущенную в 1980-х годах
Эксперт смог внедрить современные способы подключения, OLED-дисплей и другие дополнительные функции

 

  Креативный видеоблогер с ником MTT решил поэкспериментировать с устройством из прошлого. Он нашел оригинальную клавиатуру Apple Desktop Bus Keyboard и модернизировал ее, добавив даже OLED-дисплей. Процесс начался с восстановления первоначального белого оттенка клавиатуры с помощью метода, известного как Retrobright. Этот необычный способ применяет перекись водорода и ультрафиолет, чтобы вернуть цвет винтажного ABS-пластика. С новым, обновленным внешним видом клавиатура была готова к следующему этапу.

  Основной задачей стало внедрение микроконтроллера с пользовательским программным обеспечением для записи нажатий клавиш и их передачи через USB-C или Bluetooth. В качестве контроллера MTT выбрал плату Seeed Studio XIAO RP2040, которая прекрасно поместилась в компактном корпусе клавиатуры.

  Создание схемы оригинальной клавиатурной матрицы оказалось довольно сложной задачей. Энтузиасту пришлось внимательно исследовать соединения клавиатуры с помощью мультиметра, чтобы выяснить, какой сигнал отправляет каждая клавиша. После завершения этой кропотливой работы он начал проектировать и изготавливать специальную печатную плату, которая легко соединялась с оригинальным корпусом, подключая входы к микроконтроллеру.

  Эксперт внедрил ряд новых интересных функций. Он заменил стандартную кнопку питания на программируемую OLED-кнопку, которая отображает информацию, такую как уровень заряда батареи, подключенные устройства и доступные режимы. Она напоминает сенсорную панель в Mac, но является черно-белой и, разумеется, не поддерживает сенсорное управление из-за небольших размеров. Также на верхней части устройства было установлено колесико для регулировки громкости.

  Для питания этой конструкции MTT встроил аккумулятор, удачно разместив его под стандартной крышкой клавиатуры. Устройство поддерживает как проводное USB-C подключение, так и Bluetooth.

#apple #технологии #клавиатура #энтузиасты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

USNI News: «Некачественные» сварные швы были намеренно сделаны на субмарине и авианосце ВМС США
4
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
1
Xiaomi и Redmi вслед за Realme отказались от камер 200 Мп
1
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
2
Honor готовит к анонсу 8 смартфонов до конца года
+
Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
Huawei Mate 70 Pro с пятью камерами на задней панели впервые появился на реальном фото
1
Стоимость монеты HMSTR обвалилась на 33% сразу после листинга и продолжает снижаться
3
«Яндекс» намерен до конца 2024 года вывести тысячи электровелосипедов собственной разработки на улицы 10 российских городов
3
Процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D могут получить 128 МБ 3D-кэша вместо привычных 64 МБ
5
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Обновление KB5043145 для Windows 11 вызвало волну проблем: синие экраны и постоянные перезагрузки
5
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Зеленский: Трамп обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах
4
Поставки игровых процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D снижаются – модель исчезает с прилавков
6
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Blizzard утратила интерес к стратегиям: внутренние проблемы и провалы серии WarCraft
4
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
+
WSJ: Администрация Джо Байдена не раскрыла стратегию по Украине перед Конгрессом, как было обещано
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
5
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
58
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
26
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
21
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
7
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
60
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
5
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6

Сейчас обсуждают

Dimkovski
16:44
Зачем вообще это всё нужно? В Дании, Австралии и десятке других богатых странах не собираются придумывать свой самолёт или свой автомобиль, когда можно купить у других стран.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Белый Орёл
16:43
Зистакс, подсказываю тему для новой статьи - Seasonic сменил дизайн у БП FOCUS
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
Максим Румянцев
16:42
это от катизена,который всех кинул и дроп дал только донатерам,в помойку это г
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
OgoGoLog
16:39
Не ВС РФ лучше всего крошат укроп. Заготовщики от бога.
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
Макс Лесков
16:34
с такими деньгами, которые они пилят, а также пилит на "инновации" (оочень смешно) автотаз и т.п. можно просто переманить к себе китайцев из TSMC или других спецов на хорошие деньги и за условные лет ...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Алексей Семенов
16:33
Как минимум, нужно данные посчитать в разрезе года выпуска машины. Так как электрички стали популярны не так давно, логично предположить, что средний возраст у них меньше. А новые машины, что логично,...
В сети появились скриншоты The Sims: Project Rene – сетевой The Sims
OgoGoLog
16:30
А ссылка в статье для кого?
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
Роман Вайпер
16:26
Хрена се Куртка в пиджаке 😁
ВС РФ продолжают наступление в Угледаре и окрестностях
OgoGoLog
16:24
Ну если учесть, что Бахмут, Авдеевка, Угледар и прочее "не имеют стратегической" или какой-либо важности, то коллапс они признают, когда ВСУшники будут сидеть в Оттаве. Правда тогда уже и Украина конч...
В Киеве считают, что сесть за стол переговоров с РФ Зеленского может заставить только тотальный коллапс ВСУ
Китя
16:23
Насладись полное видео и там не один прилет https://ria.ru/20240930/udar-1975493943.html
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем