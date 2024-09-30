Эксперт смог внедрить современные способы подключения, OLED-дисплей и другие дополнительные функции

Креативный видеоблогер с ником MTT решил поэкспериментировать с устройством из прошлого. Он нашел оригинальную клавиатуру Apple Desktop Bus Keyboard и модернизировал ее, добавив даже OLED-дисплей. Процесс начался с восстановления первоначального белого оттенка клавиатуры с помощью метода, известного как Retrobright. Этот необычный способ применяет перекись водорода и ультрафиолет, чтобы вернуть цвет винтажного ABS-пластика. С новым, обновленным внешним видом клавиатура была готова к следующему этапу.

Основной задачей стало внедрение микроконтроллера с пользовательским программным обеспечением для записи нажатий клавиш и их передачи через USB-C или Bluetooth. В качестве контроллера MTT выбрал плату Seeed Studio XIAO RP2040, которая прекрасно поместилась в компактном корпусе клавиатуры.

Создание схемы оригинальной клавиатурной матрицы оказалось довольно сложной задачей. Энтузиасту пришлось внимательно исследовать соединения клавиатуры с помощью мультиметра, чтобы выяснить, какой сигнал отправляет каждая клавиша. После завершения этой кропотливой работы он начал проектировать и изготавливать специальную печатную плату, которая легко соединялась с оригинальным корпусом, подключая входы к микроконтроллеру.

Эксперт внедрил ряд новых интересных функций. Он заменил стандартную кнопку питания на программируемую OLED-кнопку, которая отображает информацию, такую как уровень заряда батареи, подключенные устройства и доступные режимы. Она напоминает сенсорную панель в Mac, но является черно-белой и, разумеется, не поддерживает сенсорное управление из-за небольших размеров. Также на верхней части устройства было установлено колесико для регулировки громкости.

Для питания этой конструкции MTT встроил аккумулятор, удачно разместив его под стандартной крышкой клавиатуры. Устройство поддерживает как проводное USB-C подключение, так и Bluetooth.