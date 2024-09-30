Сообщается о прилётах в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Сумской и Житомирской областях

В ночное время с 29 на 30 сентября российская армия осуществила несколько последовательных атак на военную инфраструктуру, находящуюся под контролем киевского правительства. Удары наносились по широкому спектру территорий.

Согласно сообщениям, в Днепропетровской области произошло множество взрывов, включая места дислокации украинских войск. Один из снарядов попал в пригород Днепра (бывший Днепропетровск). Кроме того, удары были нацелены на позиции украинских формирований в Никополе, откуда накануне был произведён обстрел Энергодара – города, где располагается Запорожская атомная станция.

В Киеве и его окрестностях фиксировались ночные удары. Очередные атаки с использованием дронов типа «Герань-2» нанесли урон складским помещениям в Бориспольском аэропорту, который эксплуатируется военнослужащими Зеленского в качестве транспортно-логистического центра для западного вооружения и боеприпасов. Ряд целей также был поражен непосредственно в Киеве.

Удары поразили цели в Житомире. Кроме того, атаки были направлены на расположения Вооруженных сил и Главного управления разведки Украины в Харьковской и Сумской областях. Сообщается, что воздушная тревога до сих пор звучит в ряде регионов, контролируемых украинскими войсками.