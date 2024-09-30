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Zelikman
Huawei работает над новым чипом для искусственного интеллекта Ascend 910C
Компания уже предоставила опытные образцы своим партнёрам их сферы ИИ

  Под санкциями США компания Huawei приступила к испытанию нового чипа для ИИ с потенциальными клиентами в Поднебесной. Это происходит на фоне стремления местных компаний найти альтернативы мощным чипам от Nvidia, что приближает Китай к самодостаточности в полупроводниках, невзирая на американские ограничения.

  Согласно данным двух источников, знакомых с ситуацией, Huawei предоставила образцы своего процессора Ascend 910C ведущим китайским серверным компаниям для тестирования и настройки. Эта новая модель, представляющая собой усовершенствованную версию 910B, также предлагается крупным интернет-компаниям Китая, которые традиционно являются основными клиентами Nvidia, как сообщил один из источников, работающий с дистрибуцией чипов Huawei AI.

  Huawei активно стремится занять место, освобождённое Nvidia после введения американских ограничений на поставки ее высококлассных графических процессоров в Китай. Чипы Ascend 910B, которые компания сравнивает с известными Nvidia A100, становятся востребованной альтернативой в различных отраслях по всей стране. Согласно данным Huawei, её технологии Ascend использовались для обучения приблизительно половины из более чем 70 наиболее крупных языковых моделей в Китае на прошлый год.

  Хотя китайский технологический гигант предпочитает держать в тайне свои достижения в области разработки чипов, становится очевидным, что Huawei создает платформу поддержки для местной индустрии искусственного интеллекта. Председатель совета директоров компании Эрик Сюй Чжицзюнь сообщил на прошлой неделе, что за последние пять лет Huawei запускает два подразделения в вычислительной сфере, чтобы разработать дополнительные решения для удовлетворения потребностей бизнеса в инфраструктуре ИИ.

#технологии #искусственный интеллект #huawei #чипы #ascend 910c
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