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Zelikman
В России разработали новый ударный дрон «Бердыш»
Беспилотник создан командой, выпустившей ранее дрон «Упырь»

  Разработчики доступного отечественного БПЛА «Упырь» анонсировали новый тяжелый дрон «Бердыш», который будет служить поддержкой штурмовым подразделениям. Этот беспилотник обладает возможностью поражать украинские формирования используя огнеметные и гранатометные системы. Информацию предоставил гендиректор компании Владимир Ткачук.

  Новейший БПЛА представлен как универсальный аппарат, который сможет адаптироваться практически под любые задачи, благодаря своей способности нести разные типы полезной нагрузки. Команда разработчиков раскрыла, что его можно применять для установки противопехотных мин, доставки мощных фугасов на позиции Вооруженных сил Украины, а также для поддержки штурмовиков. Кроме того, он способен выполнять задачи по разведке местности. Беспилотник имеет возможность поднимать до 20 килограммов полезной нагрузки и способен совершать полеты на расстояние до 25 километров.

  Беспилотный летательный аппарат «Бердыш» является модульным дроном. Данное устройство способно осуществлять огневую поддержку с помощью реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». Оно также играет важную роль в транспортировке грузов для обеспечения штурмовых подразделений.

  Как отметил Ткачука в заявлении для журналистов, «Бердыш», подобно первому дрону «Упырь», разрабатывался с учетом принципа максимальной эффективности при минимальных затратах. Информация о том, когда данный дрон будет введен в подразделения и запущен в серийное производство, пока не раскрыта. На сегодняшний день идут испытания нового аппарата.

#сво #техника #армия #«упырь» #«бердыш»
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