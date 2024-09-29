Данную информацию предоставил генеральный директор компании Blade Рубен Меркадо

Появились новые слухи о запуске Nintendo Switch 2, которые указывают на возможную дату выхода в марте 2025 года. Ранее сообщалось, что новая консоль Nintendo должна была дебютировать в конце 2024 года. Однако, позже было отмечено, что выпуск намечен на 2025 год из-за задержек.

Хотя Nintendo не упоминала Switch 2 напрямую, она подтвердила, что продолжение текущей версии выйдет в следующем году. Более ранние сообщения также указывали на то, что Nintendo планирует представить новый продукт до апреля следующего года. Интересно, что предположения о марте или апреле появляются не впервые. В предыдущем отчете о задержке утверждалось, что старт продаж может состояться не раньше марта 2025 года, а другой источник заявлял, что это будет “по крайней мере, весной”.

Недавний слух подтверждает эти предположения, и вероятность выхода именно в марте или апреле кажется все более правдоподобной. По имеющейся информации, данные основаны на интервью с генеральным директором компании Blade Рубеном Меркадо, который отметил, что разработка Switch 2 завершена и ожидается выпуск с марта по апрель.

Таким образом, ожидаемые сроки соответствуют ранее озвученным слухам. Тем не менее, Меркадо добавляет ряд комментариев, подтверждающих свой прогноз. По его словам, Nintendo может представить Switch 2 в марте, если компании понадобится повысить продажи к концу финансового года. Однако, если продажи покажутся достаточно высокими, выход консоли может быть перенесен на апрель. Таким образом, сроки релиза новой консоли Nintendo, вероятно, зависят от объёмов её реализации.

Меркадо также говорит о слухах касательно магнитной системы крепления контроллеров, утверждая, что они будут использовать новый механизм крепления в сочетании с замком. О цене информации нет, но предполагается, что она составит около 400-500 долларов.