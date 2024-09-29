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Zelikman
Евросоюз собирается на голосование по вводу повышенных пошлин против китайских автопроизводителей
Голосование пройдёт 4 октября и в нём примут участие 15 государств-членов ЕС

  Европейский Союз собирается провести голосование 4 октября относительно введения 45% пошлин на импортные электромобили из Китая, по информации осведомленных источников.

  Страны-члены Союза получили проект документа с предложенными мерами, согласно данным информантов. Процесс голосования был несколько приостановлен из-за затянутых в последнюю минуту переговоров с Китаем, целью которых является поиск решения, позволяющего избежать введения новых сборов. Переговоры между сторонами могут продолжиться даже в случае принятия стран-участниц тарифов. Дата голосования может быть изменена, отметили источники.

  Голосование состоится после расследования Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, который выявил, что Поднебесная оказывает несправедливую поддержку своей отрасли электромобилей и что нужно ввести тарифы, дабы европейские компании не оказались в ущемленном положении.

  Китай опровергает все обвинения в недобросовестных действиях и заявил, что ответит на это введением тарифов на европейские товары, включая молочную продукцию, бренди, свинину и автомобили с большими моторами. Если 15 государств-членов ЕС, представляющих 65% населения блока, не выступят против этого шага, голосование приведет к внедрению новых пошлин в размере около 35%, которые вступят в силу в ноябре и будут действовать в течение пяти лет. Эти новые тарифы превысят текущую ставку, которая составляет 10%.

#китай #электромобили #евросоюз #автопроизводители
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