В компании обещают достичь скоростей до 9600 МТ/с, а в будущем даже перешагнуть отметку в 10 000 МТ/с.

Материнские платы MSI X870 и X870E, совместимые с процессорами Ryzen 9000 и 8000, будут поддерживать модули памяти DDR5 CUDIMM. Это было озвучено компанией MSI на одном из своих пресс-мероприятий. Теперь можно ожидать появления материнских плат, способных работать с более быстрой памятью, начиная со скорости 6400 МТ/с.

Технология CUDIMM включает драйвер, который управляет тактовой частотой прямо в модуле памяти, что способствует повышению общей скорости работы системы. Уже были официальные объявления о продуктах, которые обещают достичь скоростей до 9600 МТ/с, а также планы на дальнейшее увеличение производительности до 10 000 МТ/с в будущем.

MSI не озвучила числовые данные в своей презентации, сосредоточившись на том, что новые серии Ryzen 9000 и 8000 будут поддерживать CUDIMM DDR5 на своих платах. В данный момент серия Ryzen 7000 не представлена, однако, по мнению TOPPC, это может измениться в будущем.

TOPPC, который является оверклокером и сотрудничает непосредственно с MSI, в своём видео объясняет, что Ryzen 7000 не может использовать CUDIMM DDR5 из-за несовместимости, которую можно устранить через обновление BIOS. Однако это зависит от решений компании MSI. Тем не менее, наиболее интригующим моментом в видео является намек на то, что они сомневаются в появлении скорости 10 000 МТ/с в ближайшее время.