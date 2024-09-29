Судя по всему, устройство получит сразу пять сенсоров камеры на задней стороне.





Перед анонсом Huawei Mate XT были зафиксированы несколько случаев, когда этот смартфон попадал в поле зрения. Похожим образом в сеть утекли фотографии с новым Mate 70. Этот факт может указывать на то, что бывший китайский гигант собирается представить новые модели, хотя официального подтверждения пока не было.

Кроме того, если учесть, что базовая версия Mate 60 прошлогоднего выпуска имела три камеры, модель Mate 70 может получить значительное обновление с пятью камерами. Однако стоит подчеркнуть, что две из них могут выполнять роль датчиков глубины, а третья — служить для лазерной автофокусировки, что предполагает, что эти две камеры не войдут в основной набор, состоящий из широкоугольной, ультраширокоугольной и телеобъективов.





Все пять сенсоров аккуратно расположены за круглым корпусом, что позволяет предположить, что Huawei может заимствовать элементы дизайна Mate 60 RS Ultimate для создания Mate 70. К сожалению, остальные части флагманского устройства покрыты черным материалом, и из-за пикселизированного изображения крайне сложно рассмотреть остальные эстетические детали с этого угла.

В сравнении с обычным Mate 60, Mate 70 выглядит совершенно иначе, что является позитивным знаком, поскольку изменение дизайна часто служит важным стимулом для обновления модели смартфона. Ожидается, что в ближайшие недели появится более подробная информация.