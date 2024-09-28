Автомобиль получил дополнительную пару колёс, более защищенный корпус и пулемётную турель

Австралийская компания Supacat из Нового Южного Уэльса представила уникальную модификацию пикапа Toyota Hilux. В этом варианте не только была удлинена рама и кузов с добавлением третьей оси, но также внесены усовершенствования для применения в военных условиях. Как сообщает Drive, в Supacat надеются вызвать интерес к разработке со стороны Австралийских Сил обороны.

По заявлениям компании, наличие трех осей значительно улучшает функциональность пикапа в условиях сложных австралийских дорог. Проходимость Hilux была улучшена благодаря использованию внедорожной резины, шноркеля и усиленных бамперов.





Модель Supacat MUV не имеет традиционного кузова; вместо этого создана грузовая платформа с множеством стоек, которые могут быть настроены под различные задачи. Модульная конструкция позволяет адаптировать пикап к множеству применений. Кроме того, машина была продемонстрирована с пулемётной турелью, управляемой из кабины. Заявленная грузоподъемность данного Hilux составляет три тонны.





При создании MUV команда разработчиков использовала максимально доступное количество компонентов с рынка тюнинга, что подразумевает использование обычных запчастей. Это должно в теории улучшить возможность ремонта модифицированного пикапа. Технические характеристики новинки пока не разглашаются, хотя представители Supacat намекнули на возможность увеличения мощности стандартного дизельного двигателя. При рабочем объёме 2,8 литра, он в австралийской версии выдает 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента.