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Zelikman
Intel нашла очередную причину нестабильности своих процессоров 13-го и 14-го поколений
Компания заверяет, что исправления внесены в последнюю версию BIOS материнских плат

  Intel выявила очередную причину нестабильности, которые беспокоят её процессоры 13-го и 14-го поколений. Теперь, вместе с итогами своего продолжительного расследования, Intel также анонсирует второе обновление микрокода, надеясь окончательно решить эти возникшие проблемы.

  Согласно объяснениям Intel, причиной является структура дерева тактовых импульсов в ядре IA, которая становится уязвимой к сбоям под воздействием повышенного напряжения и температуры. Эти сбои вызывают сдвиг рабочего цикла тактирования, что, в свою очередь, проявляется как нестабильность системы. Компания сфокусировалась на четырёх основных сценариях, приводящих к проблемам. Во-первых, это превышение рекомендуемого Intel уровня питания материнской платы, что приводит к избыточному напряжению для чипов. В качестве решения предлагаются настройки по умолчанию, рекомендованные ещё в июне.

  Кроме того, проблема кроется в алгоритме микрокода eTVB, который позволяет процессорам работать в высокопроизводительных режимах при высоких температурах, а также в алгоритме SVID, запрашивающем напряжения выше допустимых. Последним фактором являются микрокоды и BIOS, запрашивающие повышенные напряжения в состоянии простоя или при лёгких нагрузках.


  Меры по уменьшению последствий внедрены в новое обновление микрокода 0x12B, которое включает ранее выпущенные исправления 0x125 и 0x129. Исправление 0x125 касается проблемы с алгоритмом eTVB, в то время как 0x129 решает вопросы, связанные с высоковольтными запросами. Обновление 0x12B основывается на этих решениях, предлагая более эффективный контроль напряжения во время простоев и периодов с низкой активностью.

  Производители материнских плат в данный момент работают над интеграцией 0x12B в следующие обновления BIOS, согласно информации от Intel. Процесс развертывания может занять несколько недель.

  Следует отметить, что этот микрокод способен лишь предотвратить проблемы с нестабильностью Vmin, но не способен исправить уже пострадавшие процессоры. Для них потребуется замена через программу продления гарантии. После установки нового чипа крайне важно обновить микрокод до последней версии, чтобы избежать повторения проблемы.

#intel #технологии #процессоры #bios
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