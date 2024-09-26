Команда разработчиков поделилась некоторыми деталями своей работы по улучшению проекта

Вчера Ubisoft заявил, что проект Star Wars Outlaws станет первой игрой, которая удивит игроков возвращением компании на площадку Steam перед выходом Assassin's Creed Shadows. Этот экшен тайтл будет доступен на платформе 21 ноября, и студия Massive также подтвердила, что первое сюжетное DLC станет доступным ровно тогда же. Помимо этого, команда представила перечень улучшений, которые будут добавлены в Star Wars Outlaws в рамках серии предстоящих обновлений.

По словам разработчиков, они активно трудятся над несколькими обновлениями, которые обеспечат оптимизацию, улучшение игрового процесса и настройки, а также изменения для повышения качества, включая корректировки в боевой механике и стелсе.

Первоочередной сюжетный пакет будет называться Star Wars Outlaws: Wild Card. В этом дополнении Кей и Нинкс примут участие в турнире Sabacc с высокими ставками, где их соперником будет легендарный Лэндо Калриссиан. Также, всем пользователям будут предоставлены новые контракты абсолютно бесплатно. Дополнение Wild Card, наряду с будущим дополнением A Pirate's Fortune, будет включено в сезонный абонемент, который доступен для покупки как отдельно, так и в комплекте с Ultimate Edition игры.

С помощью сюжетных DLC и упомянутых обновлений Ubisoft планирует позиционировать Star Wars Outlaws как «долгосрочный проект», чтобы компенсировать первые продажи, которые оказались ниже прогнозов и привели к финансово неудачному второму кварталу текущего года компании.